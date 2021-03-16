Aksaray Ortaköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Ortaköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Ortaköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Ortaköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Ortaköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ortaköy ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde 423,011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 742 (km²) si Ortaköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Ortaköy nüfusu 32 bin 322 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

42,3011 kişidir.

Ortaköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

32,322 kişidir.

Ortaköy Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11,911 kişidir.

Aksaray Ortaköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,8 olarak gerçekleşmiştir.

Ortaköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,214567 Enlem : 27,214567

Ortaköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Ortaköy ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Ortaköy ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020