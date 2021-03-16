Aksaray Ağaçören Nüfusu 2020 - 2021 |  Ağaçören İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Ağaçören Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Ağaçören nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Ağaçören Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağaçören ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde 423011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 468 (km²) si Ağaçören ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Ağaçören nüfusu 7 bin 827 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

423,011 kişidir.

Ağaçören İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 827 kişidir.

Ağaçören Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,928 kişidir.

Aksaray Ağaçören Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,4 olarak gerçekleşmiştir.

Ağaçören İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,917034 Enlem : 33,917034

Ağaçören İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Ağaçören ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Ağaçören ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ağaçören ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020