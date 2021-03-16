Aksaray Eskil Nüfusu 2020 - 2021 |  Eskil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Eskil Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Eskil nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Eskil Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskil ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde 423,011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,658 (km²) si Eskil ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Eskil nüfusu 27 bin 238 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

423,011 kişidir.

Eskil İlçe Nüfusu Kaçtır?

27,238 kişidir.

Eskil Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,283 kişidir.

Aksaray Eskil Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 29,3 olarak gerçekleşmiştir.

Eskil İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,415581 Enlem : 33,415581

Eskil İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Eskil ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Eskil ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eskil ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020