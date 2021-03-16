Aksaray Gülağaç Nüfusu 2020 - 2021 |  Gülağaç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Gülağaç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Gülağaç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Gülağaç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gülağaç ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde 423,011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 425 (km²) si Gülağaç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Gülağaç nüfusu 19 bin 644 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

423,011 kişidir.

Gülağaç İlçe Nüfusu Kaçtır?

19,644 kişidir.

Gülağaç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14851 kişidir.

Aksaray Gülağaç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Gülağaç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,345558 Enlem : 34,345558

Gülağaç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Gülağaç ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Gülağaç ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gülağaç ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020