Aksaray Sarıyahşi Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıyahşi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Sarıyahşi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Sarıyahşi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Sarıyahşi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıyahşi ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde 423,011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 220 (km²) si Sarıyahşi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Sarıyahşi nüfusu 5 bin 246 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

423,011 kişidir.

Sarıyahşi İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 246 kişidir.

Sarıyahşi Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,680 kişidir.

Aksaray Sarıyahşi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -75,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıyahşi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,843399 Enlem : 33,843399

Sarıyahşi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Sarıyahşi ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Sarıyahşi ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıyahşi ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020