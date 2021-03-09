Aksaray Nüfusu 2020 - 2021 | Aksaray Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Aksaray Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray nüfusu geçen yıla göre 6644 kişi artarak 423 bin 011 kişi oldu ( 2019 yılında Aksaray nüfusu 416367 kişiydi ) . İstanbul ilinde 211 bin 232 erkek, 211 bin 779 kadın yaşamaktadır.

Aksaray Alan kodu nedir?

Aksaray ilinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Aksaray yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Aksaray ilinin yüz ölçümü 7659 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 41 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Aksaray Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir

Aksaray 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Aksaray 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 423011

Aksaray 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 211232

Aksaray 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 211779

Aksaray 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 46

Aksaray 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,43 Kişidir.

Aksaray 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,18 olduğu görülmektedir.

Aksaray 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,33 olduğu görülmektedir.

Aksaray 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 789 kişi boşanmıştır.

Aksaray 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 14272

Aksaray 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 301897

Aksaray 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 150460

Aksaray 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 151437

Aksaray 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 121114

Aksaray 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 60772

Aksaray 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 60342

Aksaray 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 56 kişidir.

Aksaray 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 207390 Kadın : 208977 Toplam : 416367 Nüfus yoğunluğu : 55 kişidir.

Aksaray 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 145931 Kadın : 147947 Toplam : 293878

Aksaray 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61459 Kadın : 61030 Toplam : 122489

Aksaray 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 204792 Kadın : 207380 Toplam : 412172 Nüfus yoğunluğu : 54 kişidir.

Aksaray 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 141527 Kadın : 143975 Toplam : 412172

Aksaray 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 63265 Kadın : 63405 Toplam : 126670

Aksaray 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 200233 Kadın : 202171 Toplam : 402404 Nüfus yoğunluğu : 53 kişidir.

Aksaray 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 138862 Kadın : 140392 Toplam : 279254

Aksaray 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61371 Kadın : 61779 Toplam : 126670

Aksaray 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 197362 Kadın : 199311 Toplam : 396673 Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.

Aksaray 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 129941 Kadın : 131876 Toplam : 261817

Aksaray 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67421 Kadın : 67435 Toplam : 134856

Aksaray 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 192688 Kadın : 193826 Toplam : 386514 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Aksaray 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 125172 Kadın : 125655 Toplam : 250827

Aksaray 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67516 Kadın : 68171 Toplam : 135687