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Aksaray Nüfusu 2020 - 2021 | Aksaray Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Aksaray nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Aksaray nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Aksaray ilinin nüfusunun 423 bin 011 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Aksaray yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Aksaray Nüfusu 2020 - 2021 | Aksaray Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Aksaray Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray nüfusu geçen yıla göre 6644 kişi artarak 423 bin 011 kişi oldu ( 2019 yılında Aksaray nüfusu 416367 kişiydi ) . İstanbul ilinde 211 bin 232 erkek, 211 bin 779 kadın yaşamaktadır.

Aksaray Alan kodu nedir?

Aksaray ilinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Aksaray yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Aksaray ilinin yüz ölçümü 7659 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 41 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Aksaray Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir

Aksaray Nüfusu 2020 - 2021 | Aksaray Yüzölçümü nedir?

Aksaray 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Aksaray 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 423011

Aksaray 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 211232               

Aksaray 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 211779               

Aksaray 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 46

Aksaray 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,43 Kişidir.

Aksaray 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,18 olduğu görülmektedir.

Aksaray 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,33 olduğu görülmektedir.

Aksaray 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 789 kişi boşanmıştır.

Aksaray 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 14272

Aksaray 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 301897   

Aksaray 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 150460

Aksaray 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 151437       

Aksaray 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 121114

Aksaray 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 60772           

Aksaray 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 60342           

Aksaray 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 56 kişidir.

Aksaray Nüfusu 2020 - 2021 | Aksaray Yüzölçümü nedir?g

Aksaray 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 207390  Kadın : 208977  Toplam : 416367  Nüfus yoğunluğu : 55 kişidir.  

Aksaray 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 145931  Kadın : 147947  Toplam : 293878  

Aksaray 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61459  Kadın : 61030  Toplam : 122489  

Aksaray 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 204792  Kadın : 207380  Toplam : 412172  Nüfus yoğunluğu : 54 kişidir.  

Aksaray 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 141527  Kadın : 143975  Toplam : 412172  

Aksaray 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 63265  Kadın : 63405  Toplam : 126670  

Aksaray 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 200233  Kadın : 202171  Toplam : 402404  Nüfus yoğunluğu : 53 kişidir.  

Aksaray 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 138862  Kadın : 140392  Toplam : 279254  

Aksaray 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61371  Kadın : 61779  Toplam : 126670  

Aksaray 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 197362  Kadın : 199311  Toplam : 396673  Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.  

Aksaray 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 129941  Kadın : 131876  Toplam : 261817  

Aksaray 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67421  Kadın : 67435  Toplam : 134856  

Aksaray 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 192688  Kadın : 193826  Toplam : 386514  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Aksaray 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 125172  Kadın : 125655  Toplam : 250827  

Aksaray 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67516  Kadın : 68171  Toplam : 135687  

 

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