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Aksaray Sultanhanı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhanı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Aksaray Sultanhanı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Aksaray Sultanhanı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Aksaray Sultanhanı nüfusunun 11 bin 374 olduğu açıklandı. Haberimizde  Aksaray Sultanhanı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Aksaray Sultanhanı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhanı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Sultanhanı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Sultanhanı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

Aksaray Sultanhanı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhanı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 Aksaray Sultanhanı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sultanhanı ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde  423011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 70 (km²) si Sultanhanı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Sultanhanı nüfusu 11 bin 374 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

423,011 kişidir.

Sultanhanı İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,374 kişidir.

Sultanhanı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

684 kişidir.

Aksaray Sultanhanı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  20,2 olarak gerçekleşmiştir.

Aksaray Sultanhanı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhanı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sultanhanı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  33,551018      Enlem :  33,551018

Sultanhanı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Sultanhanı ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Sultanhanı ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sultanhanı ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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