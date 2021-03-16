Aksaray Sultanhanı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanhanı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Sultanhanı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Sultanhanı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Sultanhanı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sultanhanı ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde 423011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 70 (km²) si Sultanhanı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Sultanhanı nüfusu 11 bin 374 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

423,011 kişidir.

Sultanhanı İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,374 kişidir.

Sultanhanı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

684 kişidir.

Aksaray Sultanhanı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 20,2 olarak gerçekleşmiştir.

Sultanhanı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,551018 Enlem : 33,551018

Sultanhanı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Sultanhanı ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Sultanhanı ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sultanhanı ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020