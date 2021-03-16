Aksaray Güzelyurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Güzelyurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aksaray Güzelyurt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aksaray Güzelyurt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aksaray Güzelyurt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Güzelyurt ilçesinin bağlı bulunduğu Aksaray ilinde 423011 kişi yaşamaktadır. Aksaray ili 7659 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 286 (km²) si Güzelyurt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksaray Güzelyurt nüfusu 10 bin 967 kişidir.

Aksaray Toplam Nüfusu Kaçtır?

423,011 kişidir.

Güzelyurt İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,967 kişidir.

Güzelyurt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,386 kişidir.

Aksaray Güzelyurt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -23,1 olarak gerçekleşmiştir.

Güzelyurt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,745728 Enlem : 28,745728

Güzelyurt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aksaray iline bağlı bulunan Güzelyurt ilçesinin telefon alan kodu 0 382 şeklinde başlamaktadır.

Güzelyurt ilçesinin bağlı olduğu Aksaray İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Güzelyurt ilçesinin bağlı olduğu il olan Aksaray ilinin plaka kodu 68 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020