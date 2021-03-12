Artvin Kemalpaşa Nüfusu 2020 - 2021 | Kemalpaşa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Kemalpaşa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Kemalpaşa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Kemalpaşa nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kemalpaşa ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 709 (km²) si Kemalpaşa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Kemalpaşa nüfusu 5,832 kişidir.

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Kemalpaşa İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,832 kişidir.

Kemalpaşa Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3.288 kişidir.

Artvin Kemalpaşa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kemalpaşa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,416706 Enlem : 27,416706

Kemalpaşa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Kemalpaşa ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Kemalpaşa ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kemalpaşa ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020