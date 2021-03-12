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Artvin Arhavi Nüfusu 2020 - 2021 | Arhavi İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Artvin Arhavi nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Artvin Arhavi nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Artvin Arhavi nüfusu 17,111 olduğu açıklandı. Haberimizde Artvin Arhavi yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Artvin Arhavi Nüfusu 2020 - 2021 | Arhavi İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Arhavi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Arhavi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Arhavi nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arhavi ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 429 (km²) si Arhavi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Arhavi nüfusu 17,111 kişidir.

Artvin Arhavi Nüfusu 2020 - 2021 | Arhavi İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Arhavi İlçe Nüfusu Kaçtır?

17,111 kişidir.

Arhavi Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4.433 kişidir.

Artvin Arhavi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 29,1 olarak gerçekleşmiştir.

Artvin Arhavi Nüfusu 2020 - 2021 | Arhavi İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Arhavi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,306248 Enlem : 41,306248

Arhavi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Arhavi ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Arhavi ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arhavi ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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