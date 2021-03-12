Artvin Yusufeli Nüfusu 2020 - 2021 | Yusufeli İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Yusufeli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Yusufeli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Yusufeli nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yusufeli ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,336 (km²) si Yusufeli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Yusufeli nüfusu 7,342 kişidir.

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Yusufeli İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,342 kişidir.

Yusufeli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12.490 kişidir.

Artvin Yusufeli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,1 olarak gerçekleşmiştir.

Yusufeli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,664394 Enlem : 38,664394

Yusufeli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Yusufeli ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Yusufeli ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yusufeli ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020