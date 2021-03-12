Artvin Şavşat Nüfusu 2020 - 2021 | Şavşat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Şavşat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Şavşat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Şavşat nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şavşat ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,253 (km²) si Şavşat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Şavşat nüfusu 6,123 kişidir.

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Şavşat İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,123 kişidir.

Şavşat Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10.901 kişidir.

Artvin Şavşat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,4 olarak gerçekleşmiştir.

Şavşat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,359009 Enlem : 42,359009

Şavşat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Şavşat ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Şavşat ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şavşat ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020