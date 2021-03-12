Artvin Murgul Nüfusu 2020 - 2021 | Murgul İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Murgul Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Murgul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Murgul nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Murgul ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 242 (km²) si Murgul ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Murgul nüfusu 4,930 kişidir.

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Murgul İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,930 kişidir.

Murgul Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1.385 kişidir.

Artvin Murgul Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -107,4 olarak gerçekleşmiştir.

Murgul İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,562878 Enlem : 41,562878

Murgul İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Murgul ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Murgul ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Murgul ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020