Artvin Hopa Nüfusu 2020 - 2021 | Hopa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Hopa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Hopa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Hopa nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hopa ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 117 (km²) si Hopa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Hopa nüfusu 23,336 kişidir.

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Hopa İlçe Nüfusu Kaçtır?

23,336 kişidir.

Hopa Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4.295 kişidir.

Artvin Hopa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 24,7 olarak gerçekleşmiştir.

Hopa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,421619 Enlem : 41,421619

Hopa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Hopa ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Hopa ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hopa ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020