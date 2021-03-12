Artvin Ardanuç Nüfusu 2020 - 2021 | Ardanuç İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Ardanuç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Ardanuç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Ardanuç nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardanuç ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,311 (km²) si Ardanuç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Ardanuç nüfusu 5,501 kişidir.

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Ardanuç İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,501 kişidir.

Ardanuç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5.843 kişidir.

Artvin Ardanuç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ardanuç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,067749 Enlem : 42,067749

Ardanuç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Ardanuç ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Ardanuç ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ardanuç ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020