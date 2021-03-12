Artvin Borçka Nüfusu 2020 - 2021 | Borçka İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Artvin Borçka Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Artvin Borçka nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Artvin Borçka nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Borçka ilçesinin bağlı bulunduğu Artvin ilinde 169,501 kişi yaşamaktadır. Artvin ili 7393 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 896 (km²) si Borçka ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artvin Borçka nüfusu 11,395 kişidir.

Artvin Toplam Nüfusu Kaçtır?

169,501 kişidir.

Borçka İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,395 kişidir.

Borçka Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11.289 kişidir.

Artvin Borçka Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,5 olarak gerçekleşmiştir.

Borçka İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,676311 Enlem : 41,676311

Borçka İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Artvin iline bağlı bulunan Borçka ilçesinin telefon alan kodu 0 466 şeklinde başlamaktadır.

Borçka ilçesinin bağlı olduğu Artvin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Borçka ilçesinin bağlı olduğu il olan Artvin ilinin plaka kodu 8 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020