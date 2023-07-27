ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu'dan, Şirketlere kurumsallaşma çağrısı

ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu, kurumsallaşma ve halka açılmanın şirketlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kurumsallaşmayan ve halka açılmayan şirketler fazla yaşamıyor"

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ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu'dan, Şirketlere kurumsallaşma çağrısı

ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu, kurumsallaşma ve halka açılmanın şirketlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kurumsallaşmayan ve halka açılmayan şirketler fazla yaşamıyor. Bu şirketlerin gelecekte parçalanmaması için kurumsallaşıp halka açılalım ki denetim olsun ve şirketler uzun yaşasın" dedi.

Konukoğlu, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında, ASCE GYO'nun halka arz süreci ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu'dan, Şirketlere kurumsallaşma çağrısı

ASCE GYO'nun 2010 yılında kurulduğunu hatırlatan Konukoğlu, Konukoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 65 yaş uygulamamız çerçevesinde devrettikten sonra, iş yaşamından sonra hobi amacıyla ASCE'yi kurdum. Sabah erken işe gitmeye alışkınız, yine sabah erken işimin başındayım. İşimizi takip ve kontrol ederiz. Bir işi yaparken de bin düşünür bir karar veririz. 50 yılı aşkın süre SANKO'da fabrikalarımızın, baraj ve HES'lerimizin, yaptırdığımız okullar ve camilerin inşaatlarını yaptık. Sanayiciyiz ama sürekli inşaat sektörünün de içindeydim.

Bu gibi şirketleri halka açarsak uzun soluklu yaşayabilir. Aksi takdirde çocuklar, torunlar belirli noktaya gelince şirketler dağılıyor ama halka açık şirketler yüz yıllarca yaşıyor. Bu yurtdışında böyle. İstiyoruz ki şirketleri halkı açıp tamamen profesyoneller ile yönetelim ama yine işin başında olalım. Gayemiz halka paylaşmak ve süreci tamamen kurumsal olarak sürdürmektir. Bu nedenle halka açılmayı tercih ettik.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 20'sini arsa alımları, yüzde 20'si işletme giderleri, yüzde 60'ını yatırımların finansmanında kullanacağız. Şirketin tüm varlığının yüzde 3'ü kadar bir borcu var. Bu da şahsıma ait olup bunun haricinde bankalar dahil herhangi bir borcumuz yok. Kurumsallaşmak ve kaliteli projeler yapmak için çalışıyoruz."

Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da çok başarılı projelere imza attıklarını dile Konukoğlu, İstanbul'da ilkbaharda 107 dönüm alan üzerinde konut projesinin temelini atacaklarını hatırlattı.

Konukoğlu, ASCE GYO'nun halka arzı çerçevesinde bugün ve yarın (27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde) talep toplanacağını sözlerine ekledi.

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KAYNAK: İHA

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