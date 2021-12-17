Asgari ücret için 5 bin 376 TL olsun diyen Kılıçdaroğlu çark etti, sözlerini unuttu! CHP'li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 TL oldu

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sona erdi. Komisyonun dördüncü toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komisyon üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameralar önüne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin 2022 yılında en düşük 4 bin 253 TL 40 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 4 BİN 500 TL OLDU

Bu açıklama sonrası gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayımlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 TL olarak uygulanacağını," CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret; yani asgari ücret 4 bin 500 TL olacaktır. Milletimize hayırlı olsun." sözleriyle duyurdu.

İKİ GÜN ÖNCE 5 BİN 285 LİRA OLSUN DEMİŞTİ, ÇARK ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından iki gün önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından asgari ücret zammı hakkındaki konuşması gündem oldu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Yıl başında 384 dolar karşılığı 2 bin 825 lira para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki onu da aştı. Dolar kuru 14 lira hesap edilirse bugün itibarıyla 5 bin 376 lira işçiye para verilmesi lazım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun kendi açıkladığı rakamı CHP'li belediyelerde uygulatmaması şaşkınlık yaratırken iki gün arayla yaptığı açıklamalardaki farklılık şaşkınlık yarattı.

2022 ASGARİ ÜCRETİNİN DETAYLARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı ne kadar oldu 2022? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek maaş

Asgari ücret günlük ne kadar 2022? Asgari ücret brüt, net ne kadar oldu?

2022 yılı AGİ ücret tablosu |2022 yılı asgari geçim indirimi ne kadar, kaç TL?

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar 2022? İşveren ne yapacak?

Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor?

2022 asgari ücret brüt ne kadar, kaç TL? Asgari ücret net 2022 ne kadar agi hariç? Agi dahil ne kadar?

1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2022? | Evli, bekar, 1, 2, 3,4 çocuklu AGİ ne kadar, kaç TL, kaç para?