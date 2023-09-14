Ayçin Tuyun ameliyat oldu, umudunu yitirdemedi: Kanseri 'Gülümseyerek uğurlamayı seçtim'

Kanser sebebiyle bir süredir ekranlardan uzak kalan ve tedavi gören oyuncu Ayçin Tuyun, saçlarını kazıttıktan sonra peruk kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda tedavi sürecinin olumlu bir şekilde devam ettiğini ifade eden ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"Küçük Kadınlar", "Ömre Bedel", "Kız Annesi", "Dedemin Dolabı", "Bir Yusuf Masalı" ve "Beyaz Gelincik" gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi görüyor. Kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını kazıtarak peruk kullanmaya başlayan genç oyuncu, geçtiğimiz gün önemli bir ameliyat geçirdi.

"SİZ NE VERİRSENİZ HAYATTA SİZE AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİR"

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuyun, sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi verdi. Yaşadığı zorlu günlere rağmen yüzünden gülümsemeyi bir an olsun eksik bırakmayan ünlü oyuncu, "Hastalık ve sağlık biz insanlar için hiç bir şeyin kalıcı olmadığı bu dünyada kanserde vücudumda bir misafirdi. Onu güzel ağırlamayı ve sonrasında gülümseyerek uğurlamayı seçtim. Bilirsiniz sertlik sertliği doğurur, siz ne verirseniz hayatta size aynı şekil karşılık verir" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

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"BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADINIZ"

Tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmeyen Tuyun, "Hayatımın en zor anlarında yanımda oldunuz can dostlarım. Çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İLK KEZ PERUKSUZ HALİNİ PAYLAŞMIŞTI!

3 aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağına dair umudunu kaybetmediğini dile getiren Tuyun, "Kansere inat gülümse" notuyla ilk kez peruksuz halini paylaştı. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmeyen Tuyun, hayranlarının desteğine "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım" sözleriyle karşılık verdi.

Hemen ardından bir paylaşım daha yapan Tuyun, "Kansere inat gülümse. Her şeye rağmen ayakta ve hayattayım" notuyla hayranlarına seslendi.

Kaynak: Yasemin

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