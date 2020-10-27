  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?

Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Egemen velayet davası için Eda'nın yanında durmasını isterken İrfan'ın çocuğunun elinden alınması korkusu onu strese sokuyor. İrfan'ın işi bitiriyoruz lafı ve Egemen'in hareketsiz hali akıllarda soru işareti bırakıyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BABİL DİZİSİ KONUSU

Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. Anlatılanlara göre insanoğlu güçlerini birleştirerek Tanrıya ulaşmaya çalışır ancak bunu başaramaz. Ardından zamanla bu insanların dilleri birbirinden ayrılır ve aralarında anlaşamazlar.Dizi de ise düzene karşı çıkan akademisyen İrfan’ın hikayesi anlatılacaktır. İrfan prestijli bir üniversitede ekonomi alanında ders veren idealist bir profesördür. Günün birinde işinden olur. Ancak İrfan’ın oğlu pahalı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.

Akademi de kara listeye alınan, vasıf gerektirmeyen işler dahi bulamayan İrfan çaresiz durumda kalır. İrfan ve arkadaşı Egemen para toplamak için emlak sektöründe bir sahtekârlığa girişirler. Kısa sürede başarılı olurlar ama kazık attıkları mafya nedeniyle her şeylerini kaybederler. Ardından ikili başka bir sahtekârlığa girişirler ancak bu çalışmalar ikili ve eşleri arasında üstü örtülü sırların ortaya çıkmasına sebep olur. 

Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Ergenç (İrfan): 7 yaşındaki oğlu Deniz için elinden geleni yapan bir ekonomi profesörü.

Onur Saylak (Egemen): İrfan'ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.

Aslı Enver (Ayşe): İrfan'ın başı beladayken karşısına çıkan genç kız. Aynı zamanda Süleyman'ın asistanı.

Birce Akalay (İlay): Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın eski aşkı.

Nur Fettahoğlu (Eda): İrfan'ın eşi, Deniz'in annesi.

Mesut Akusta (Süleyman): İlay'ın sevgilisi ve karanlık iş adamı.

Beren Kasımoğulları (Deniz): İrfan'ın hastalığa yakalanmış oğlu.

Aydan Koptur (Aydan): Ayşe'nin arkadaşı olan Polis yardımcısı.

Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?

Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?

Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?

 

27 Ekim 2020 Salı 15:56
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?
Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?
Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?
Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?
Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!
Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?
Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Kaman avı!
Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Kaman avı!
Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha'nın hazin sonu!
Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha'nın hazin sonu!
Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'nın korkunç planı!
Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'nın korkunç planı!
Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif, kendisiyle yüzleşiyor!
Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif, kendisiyle yüzleşiyor!
Çukur 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'tan muhteşem hamle!
Çukur 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'tan muhteşem hamle!
Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda olanları hatırlayacak mı?
Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda olanları hatırlayacak mı?