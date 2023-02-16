Ballou Tabla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ballou Tabla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ballou Tabla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ballou Tabla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ballou Tabla 31 Mart 1999 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kanada,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Ballou Jean-Yves Tabla şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ballou Tabla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Compensation yapmaktadır. Ballou Tabla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ballou Tabla'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ballou Tabla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/balloutabla

http://instagram.com/balloutabla/

Haberin Devamı

Ballou Tabla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ballou Tabla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ballou Tabla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ballou Tabla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2015 yılında FC Montréal

1 Ocak 2017 yılında Montreal

25 Ocak 2018 yılında Barcelona B

31 Ocak 2019 yılında Albacete

30 Haziran 2019 yılında Barcelona B

7 Ağu 2019 yılında Montreal

31 Aralık 2019 yılında Barcelona B

15 Ocak 2020 yılında Montreal

15 Şubat 2022 yılında Atl. Ottawa

25 Ocak 2023 yılında Manisa FK

Ballou Tabla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ballou Tabla şuan Manisa FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ballou Tabla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montreal Impact, Panellinios

Kanada takımında 23 numaralı formasıyla 17 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.