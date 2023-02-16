Yigit Kerem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Kerem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Kerem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Kerem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Kerem 25 Kasım 2004 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Kerem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Kerem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Kerem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 2 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Yigit Kerem'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yigit Kerem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/yigit_kerem10

Yigit Kerem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Kerem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yigit Kerem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Kerem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Aralık 2019 yılında Manisa FK

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Aralık 2022 yılında Manisa FK

Yigit Kerem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Kerem şuan Manisa FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yigit Kerem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manisa Futbol Kulübü (2011-2019)

Türkiye U19 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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