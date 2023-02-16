Berke Kayar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Kayar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berke Kayar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berke Kayar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berke Kayar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Kayar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Kayar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Kayar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Kayar 2 Ocak 2002 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Kayar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berke Kayar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berke Kayar'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Berke Kayar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkekayar8/

Berke Kayarboyu ve yaşı kaç

Berke Kayar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Kayar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berke Kayar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Kayar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında Manisa BB U19

1 Temmuz 2022 yılında Manisa FK

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Aralık 2022 yılında Manisa FK

Berke Kayar kimdir

Berke Kayar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Kayar şuan Manisa FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Berke Kayar nereli

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