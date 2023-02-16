Osman Destan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Destan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Destan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Destan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Destan 9 Ocak 2003 tarihinde Bilecik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Burak Destan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Destan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GPA Turkey yapmaktadır. Osman Destan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osman Destan'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Osman Destan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osmandestan/

Osman Destan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Destan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Osman Destan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Destan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu U17

4 Ağu 2020 yılında Altınordu U19

2 Eylül 2021 yılında Manisa FK U19

8 Eylül 2021 yılında Pendikspor

1 Ocak 2022 yılında Manisa FK U19

12 Ocak 2022 yılında Büyük Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Manisa FK U19

1 Temmuz 2022 yılında Manisa FK

Osman Destan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Destan şuan Manisa FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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