Umut Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Erdem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Erdem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Erdem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Erdem 5 Şubat 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Erdem Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umut Erdem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Umut Erdem'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Umut Erdem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/umutt_erdem?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Umut Erdem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Erdem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Umut Erdem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Erdem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2023 yılında Manisa FK

Umut Erdem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Erdem şuan Manisa FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Umut Erdem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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