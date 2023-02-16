Junior Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junior Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Fernandes 10 Nisan 1988 tarihinde Tocopilla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Antenor Junior Fernandes da Silva Vitoria şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Fernandes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Junior Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Fernandes'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juniorfernandescl/

Junior Fernandesboyu ve yaşı kaç

Junior Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Cobreloa

1 Temmuz 2007 yılında Mejillones

31 Aralık 2007 yılında Cobreloa

1 Ocak 2010 yılında Magallanes CF

1 Ocak 2011 yılında Palestino

1 Ocak 2012 yılında U. de Chile

6 Temmuz 2012 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Zagreb

30 Haziran 2014 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo Zagreb

31 Ocak 2017 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Zagreb

5 Eylül 2017 yılında Alanyaspor

19 Ağu 2020 yılında Ittihad Kalba

25 Ocak 2021 yılında Başakşehir

9 Eylül 2021 yılında U. de Chile

16 Ocak 2023 yılında Manisa FK

Junior Fernandes kimdir

Junior Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Fernandes şuan Manisa FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Junior Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Junior Fernandes nereli

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