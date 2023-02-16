Batuhan Nizam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Nizam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Nizam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Nizam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Nizam 13 Eylül 2002 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Nizam Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TAO MENAJERLİK A.Ş. yapmaktadır. Batuhan Nizam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Nizam'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Nizam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhanizam/

Batuhan Nizam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Nizam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Nizam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Nizam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Manisa FK

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Aralık 2022 yılında Manisa FK

Batuhan Nizam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Nizam şuan Manisa FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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