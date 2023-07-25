Barbie' çılgınlığına ateş püskürdü! İnsanlık kudurdu dedi! Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli sert konuştu!

Ünlü Psikiyatrist Arif Verimli, 'Barbie' Çılgınlığına Ateş Püskürdü.

Barbie filminin sosyal medyada yapılan reklamlarına tepki gösteren Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya olmasa konunun ciddiyetini gerçekten anlamayacağım. İki erkek çocuk büyüttüğüm için hiç barbieleri olmadı, konuya yabancıyım. Tek derdimiz Barbie'ymiş gibi yine kudurdu insanlık.. Barbie bir kapitalizm ikonu olarak lüks içinde, sürekli harcama, sürekli süslü kıyafetler, hedonist bir yaşamı sunan ve ideal vücut ölçüleri ve ideal güzellik bu olmalı tehlikesi yaratabilecek bir karakter. Ergenlik öncesi ve ergenlikte Beden Algı Bozukluğu (BDD) tetikleme ihtimali olabilir! Belki de biz çok idealist kaldık, şimdilik bilemiyorum.." şeklinde ifadeler kullandı.

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Arif Verimli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim. Son olarak 'Barbie' çılgınlığına yaptığı eleştirel yorumla dikkat çeken ünlü psikiyatrist, Barbie'nin ideal vücut ölçüleri ve güzellik algısının gençlerde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Beden Algı Bozukluğu (BDD) tetikleme riskine işaret eden Verimli, toplumun bu tür eğilimlere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

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