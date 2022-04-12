Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü parmaklarınızı yedirtecek! İşte Ramazan 11. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü mağrip çorbasıyla başlarken kağıt kebabı ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı iç pilav menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen soğuk baklava ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 11. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 11. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

MAĞRİP ÇORBASI

MALZEMELER;

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 silme yemek kaşığı domates salçası

6-7 su bardağı sıcak et suyu

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz biber (acı ya da tatlı)

1yemek kaşığı kuru nane

1 tutam tuz

½ adet limon suyu

NASIL YAPILIR?

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın ve unu katarak, rengi değişene kadar kavurun. Salçayı ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Başka bir tencerede tereyağını ısıtın ve soğanları solana dek kavurun. Et suyunu ekleyin.

Kavurduğunuz salçalı unu tencereye ekleyin. Malzemeleri pürüzsüzleşinceye dek blenderdan geçirin. Nohutu ekleyin. Naneyi ve baharatları ekleyin. Ocağın altını kısın ve 15 dakik kaynatın. Çorbanız servise hazır.

KAĞIT KEBABI

MALZEMELER;

600 gram kuşbaşı dana eti (kuzu eti de kullanabilirsiniz)

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

2 adet domates

1 su bardağı bezelye (ben konserve bezelye kullandım)

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağın kadar sıvı yağ

Bir kase arpacık soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

NASIL YAPILIR?

Sıvı yağı tencerede kızdırın, soyup temizlemiş olduğunuz soğanları ve kuşbaşı doğranmış etleri tencereye alın. Tencerenin kapağını kapatabilirsiniz. Etler suyunu saldıktan sonra salçayı ve 1 su bardağı sıcak suyu ilave edin.

Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye devam edin. Etler yumuşayana kadar yaklaşık 8-9 dk yemeğiniz pişsin. Bu arada patatesleri ve kabuğu soyulmuş domatesleri küp küp doğrayın, havuçları da minik küpler halinde doğrayın.

Yumuşamış etlere patates, domates ve havuç eklenerek karıştırılır. Sebzeler yumuşayana tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin. Patates yumuşamaya başladığında yıkayıp suyunu süzdüğünüz bezelyeyi, karabiber, kekik ve tuzu ekleyip 3-4 dakika daha kaynatın. Yemeği ocaktan alın.

Yaklaşık 30cmx30cm boyutundaki yağlı kağıtlara birer kişilik porsiyonlar koyarak, fotoğraftaki gibi katlayın. Önce uzun kenarları üst üste getirin ardından kenarları katlayın. Kat yerleri alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. 190 derecede ısıttığınız fırında 20-25dk kadar tutun.

İÇ PİLAV

MALZEMELER;

250 gr kuzu ciğeri (veya tavuk ciğeri)

1,5 su bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı dolma fıstığı

2,5 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı dolma baharı (tepeleme)

1 çay kaşığı tarçın (tepeleme)

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı + 2 kaşık zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

Tuz

NASIL YAPILIR?

Ciğerimizi tavla zarının 2 katı büyüklüğünde doğrayalım. (Pilavımız da dişe dokunur büyüklükte seviyoruz ciğeri, arzuya göre daha küçük küp hale getirebilirsiniz)

Pirinci sıcak suda ıslatalım. Soğanı yemeklik küp doğrayalım. Zeytinyağının yarısını pilav tencerenize alın. Soğanları ekleyerek yağınızı yakmadan pembeleşinceye kadar kavurun.

Dolma fıstığını da ekleyerek kavurmaya devam edin. Rengi dönmeye yakın ciğerlerinizi ekleyin. Tüm malzememizi, 3-4 dakika orta hararetteki ateşte kavuralım. Yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekleyelim.

Kavurmaya devam ettiğimiz pirince dolma baharı, karabiber ve tarçını ekleyelim. Kavurma işlemimiz bitince kuş üzümünü ekleyin. Sıcak suyumuzu eklediğimizde, kalan zeytinyağı ve tuzu da en son ekleyip, İç pilavımızı önce harlı ardından kısık ateşte alalım. Suyunu çektirdiğiniz pilavı, 20-30 dk. sofra bezine bohçalayarak, demlendirin.

SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA

MALZEMELER;

1 paket hazır baklavalık yufka

200 gram tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı çekilmiş ceviz veya yeşil fıstık

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

3,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

Üzeri için;

100 gram sütlü çikolata

4-5 yemek kaşığı nesguik toz ( tatlının şerbeti dökülünce mutlaka elenerek serpilmeli )

Süslemek için;

Toz fıstık ( isteğe bağlı )

NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için bir tencereye şeker ve su alınır. 5 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra altı kapatılarak süt ve vanilya eklenir. Bir kenarda soğumaya bırakılır. Tereyağı eritilir. Üzerinde oluşan köpüğü alınır ve sıvı yağ eklenir.

Yufkaların üzerine borcamı koyup borcam büyüklüğünde kesilir. Borcamın alt kısmına iki üç adet yufka serilir ve yağlanır. Kenarlardan çıkan yufkalar iki üç kat serdikçe aralara serip yağlanır. Yufkaların yarısını he üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirilir.

Tekrar iki üç katta bir yağ sürülerek üst katıda aynı şekilde tamamlanır. Düzgün yufkalardan en üste serip kalan tatlımızı kesilir. Kalan yağı eşit şekilde üzerine gezdirerek dökülür ve 170 derecede kızarana kadar pişirilir fırınınızın pişirme şekline göre derecesini ayarlamalısınız. Ağır ve içini çekerek pişmeli.

Tatlımız piştikten sonra fırından çıkartılır. İlk sıcağı geçince soğuk şerbetimiz üzerine gezdirilerek dökülür. 1 saate bütün şerbeti çekecektir. Üzerine nesguik tozunu elek yardım ile serpiştirelim.

Daha sonra çikolatayı üzerine rendenin en küçük yeri ile rendeleyip dilimlerin üzerini yeşil fıstıkla süsleyelim. 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim.

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