Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Ramazan ayının kilo verdiren hafif menüsü! İşte Ramazan 6. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü yayla çorbasıyla başlarken kuru patlıcan dolması ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı mantar sote de menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen hafif tatlı kadayıflı muhallebi ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi veya çoban salata ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 6. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 6. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

YAYLA ÇORBASI

MALZEMELER;

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı yoğurt

6 su bardağı su

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı dolusu un

Tuz

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

NASIL YAPILIR?

Pirinçler tencereye alınır. Üzerine 5 su bardağı kaynar su eklenip yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kâsede yoğurt, yumurta sarısı. Un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır.

Pirinçler yumuşayınca yoğurtlu karışıma bir kepçe çorbanın suyundan alınarak eklenip iyice çırpılır. Kaynayan çorba karıştırılmaya devam edilir. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk daha pişirilir.

Çorbamız piştikten sonra altı kapatılır. Üzerine tavada erittiğimiz tereyağı, nane, pul biber sos yapılır üzerine gezdirilir.

KURU PATLICAN DOLMASI

MALZEMELER;

50-55 adet kuru patlıcan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

İç harcı için;

2,5 su bardağı pirinç

200g kıyma

2 adet soğan

1 demet maydanoz

2 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 yemek kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sumak

1 su bardağı zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Derice bir tencereye yıkadığımız kuru patlıcanları alarak üzerini geçecek kadar su ilave edelim ve patlıcanlarımız yumuşayana kadar 15-20 dakika haşlayalım. Patlıcanların haşlandığını elinizle sıktığınızda içini dolduracak kadar yumuşayıp yumuşamadığından anlayabilirsiniz.

Patlıcanlarımızın hızlıca soğumaları için haşlandıktan sonra su dolu bir kasenin içerisine alalım, bir kaç dakika sonra ipinden çıkartalım. Dilerseniz kuru patlıcan yanında kuru biber de kullanabilirsiniz. Kuru biber içinde aynı işlemleri uygulamalısınız.

İç harcı için uygun bir kabın içerisine 15 dakika ılık suda bekletip yıkadığımız pirinci, kıymayı, küçük küçük doğradığımız soğanları, doğranmış maydanozu, doğranmış sarımsakları, domates salçası ve biber salçasını, tuzu, karabiberi, pul biberi, sumağı son olarak da zeytinyağını ilave ederek malzemeler birbiri ile özleşene kadar yoğuralım. Malzememizin içerisinde bolca salça bulunduğu için bu aşamada eldiven kullanabilirsiniz.

Hazır olan iç harcımızı patlıcanlarımızın içerisine doldurmaya başlayalım. Patlıcanların yarısına gelecek kadar dolduralım ve ağız kısımlarını elimizle büzelim. Doldurduğumuz patlıcanlarımızı tencereye yatak şekilde, hafif üst üste gelecek şekilde dizelim. Bütün malzemeler bitene kadar bu işleme devam edelim.

Tüm patlıcanlarımızı tencereye yerleştirdikten sonra üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirelim. Eğer ekşi seviyorsanız nar ekşisi miktarını arttırabilirsiniz. Daha ekşi olsun diyorsanız iç harcınıza 1 tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekleyebilirsiniz.

Patlıcanlarımızın üzerine uygun bir tabak kapatalım ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ederek tencerenin kapağını kapatalım. Orta ateşte patlıcanlarımız pişene kadar yaklaşık 35-40 dakika pişmeye bırakalım. Ara ara kontrol etmeyi unutmayalım.

Dolmalarımız piştikten sonra elimizi yakmadan dikkatli bir şekilde tabağımızı alalım. Pişen dolmalarımızı servis tabağına alalım, üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek ister sıcak ister soğuk servis edebilirsiniz.

MANTAR SOTE

MALZEMELER;

250 gr mantar

1 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı tatlı biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

NASIL YAPILIR?

Ocağa aldığımız tavanın içerisine mantarlarımızı alalım ve kapağını kapatarak suyunu salıp çekene kadar soteleyelim. Mantarları yıkayarak temizleyebileceğiniz gibi temiz bir bez ile silebilirsiniz de.

Daha sonra tereyağını ekleyelim ve karıştıralım. Ardından soğanlarımızı piyazlık doğrayalım ve onları da tavamıza alarak karıştıralım. Doğradığımız kırmızı biber ve yeşil biberi de ekleyerek sotelemeye devam edelim.

Kekik, toz kırmızıbiber, tuz ve karabiberi de ekleyerek son kez karıştıralım ve 1-2 dakika daha soteleyerek ocaktan alalım, servis edelim.

KADAYIFLI MUHALLEBİ

MALZEMELER;

200 gr hazır kavrulmuş kadayıf

4 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için;

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

2, 5 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya şekeri

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPILIR?

Kadayıflar için öncelikle uygun bir tencereye tereyağını alarak eritelim. Üzerine hazır kavrulmuş kadayıfı, şekeri ve cevizi ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştıralım ve ocaktan alalım.

Muhallebisi için tencereye süt, şeker, un ve nişastayı alarak güzelce karıştıralım. Ardından ocağa alalım ve kıvam alıp koyulaşana kadar karıştırarak kısık ateşte pişirelim.

Üzeri göz göz olan muhallebimizi ocaktan alalım ve içerisine vanilya ile tereyağı ekleyerek karıştıralım. Borcamın tabanına kadayıflarımızın yarısını eşit bir şekilde yayalım. Üzerine muhallebiyi boşaltalım ve spatula yardımıyla düzgünce yayalım.

Kalan kadayıfı da eşit bir şekilde muhallebinin üzerine serpelim ve en az 3-4 saat mümkünse 1 gece buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dinlenen kadayıflı muhallebimizin üzerini dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim.

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