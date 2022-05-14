Canan Kaftancıoğlu'nun yerine gelecek isim belli oldu! Gölge başkan, Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'u önermiş

Geçmişte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 Eylül 2019'da verilen mahkumiyet kararına ilişkin davanın temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tamamlandı.

YARGITAY HAPİS CEZASINI ONADI

Daire Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

KAFTANCIOĞLU YERİNE O İSİMİ ÖNERDİ

Söz konusu karar üzerine CHP'de yeni il başkanının kim olacağı da merak konusu oldu. Sabah'tan Mahmut Övür'ün haberine göre CHP'nin kurmayları yeni İstanbul il başkanını belirlemek için kulis çabalarına girişti. Canan Kaftancıoğlu'nun görevini bırakmaktan yana olmadığı ifade edilirken yerine ise mevcut yönetim kurulu üyesi olan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'u önerdiği belirtildi.

GÖLGE BAŞKAN OLACAK, KILIÇDAROĞLU ONAY VERDİ

Kaftancıoğlu'nun gölge başkan modeliyle görevine devam edeceği, Kılıçdaroğlu'nun ise bu duruma sıcak bakarak onay verdiği söyleniyor.

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