  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!

Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 11. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda Namık, Yamaç'ı Çukur ile tehdit ederken Cengiz'in Namık'ı desteklemesi Yamaç'ı zor duruma sokuyor. Yamaç'ın Selim'i uyardığı sahneden sonra Çukur'a yapılan saldırıdan sonra nasıl bir karşılık geleceği merakla bekleniyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli
İdris: Ercan Kesal 
Sultan: Perihan Savaş 
Meliha: Şenay Gürler
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan 
Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Veysel: Halil Babür
Hatice: İpek Türktan

Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!

Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Çelebi, Cemre ve kızını bulacak mı?Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Çelebi, Cemre ve kızını bulacak mı?

Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!

Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!

 

14 Kasım 2020 Cumartesi 09:24
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, gizemli düşmanını öğrenebilecek mi?
Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, gizemli düşmanını öğrenebilecek mi?
Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!
Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!
Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!
Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!
Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Çelebi, Cemre ve kızını bulacak mı?
Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Çelebi, Cemre ve kızını bulacak mı?
Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!
Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!
Zümrüdüanka 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat ile Zümrüt arasındaki yeni engel!
Zümrüdüanka 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat ile Zümrüt arasındaki yeni engel!
Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, diri diri mezara gömülüyor!
Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, diri diri mezara gömülüyor!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben, 70'li yıllara geri dönüyor!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben, 70'li yıllara geri dönüyor!
Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran ile Azize Aslanbey arasında büyük yüzleşme!
Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran ile Azize Aslanbey arasında büyük yüzleşme!