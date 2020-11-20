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Çukur 4. sezon 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç evine dönüyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 12. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda Yamaç, akşam yemeğine davet eden annesini kıramayıp eve geliyor. Sultan ile tartışan Selim gerilimi yükseltirken kardeşler arasında masada ne konuşulacağı merak ediliyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 4. sezon 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Çukur 4. sezon 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç evine dönüyor!

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli
İdris: Ercan Kesal 
Sultan: Perihan Savaş 
Meliha: Şenay Gürler
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan 
Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Veysel: Halil Babür
Hatice: İpek Türktan

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20 Kasım 2020 Cuma 09:19
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