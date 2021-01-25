Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta depremin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bir yıl önce kederliydik. Depremden sonra binalarımız yıkılmıştı. Hemen geldik, geldiğimizde binalarımızın yerle yeksan olduğunu gördük. Bakan arkadaşlarımız sağ olsunlar, gece demediler, gündüz demediler.

Biz size söz verdik, ne dedik; Evelallah biz bunların çok daha iyisini yapacağız. Yıkılan binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki, o tavırla bize güç verdiniz. Gerek İçişleri Bakanım Süleyman Soylu Bey, Gerek Çevre Şehircilik Bakanım Murat Kurum Bey, gerek yardımcım olan Fuat Bey, valimiz, belediye başkanımız, tüm milletvekillerimiz, hep birlikte bu işin takibini yaptılar. Çalıştılar, koşturdular.

Yarabbi diyorum, Gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Şu binalar, gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum. Kaç oda dedim, 3+1 dediler. Dua ediyorlar, hamdolsun, bütün mesele okulları ile camileri ile, şurada oturdukları daireleri ile onlara mutlu imkan sağlamak bizim görevimiz değil mi? Görevimiz. Devlet yük değildir, yük alır yük. Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur.

Onun için geçmişte ne demişler devlete, 'Devlet Baba' demişler. Hamdolsun biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz sizin hizmetçiniziz.

Biz Elazığ'a şehir hastanesini yaptık mı? Yaptık. O hastaneler olmasa biz, o geceyi nasıl atlatırdık. Okullarımız ile, her şeyimiz ile hizmetinizdeyiz. Bundan sonraki etaba ne zaman geleceğiz? Bakanım diyor ki, 6 aya kadar da kalanı bitireceğiz. Gakoşlar bizimki bitmedi demeyecek, hepsi bitmiş olacak.

Kardeşlerim, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız."