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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Filistin'i görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Filistin'i görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmesinde  karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriki yapıldı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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