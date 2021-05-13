Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Filistin'i görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını ele aldı.
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriki yapıldı.
İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.
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