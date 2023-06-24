Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e destek! Yanındayım!

Rusya'da Wagner grubu Rostov şehrini kuşattı. Dünya gözünü sıcak çatışmaların sürdüğü Rusya'ya çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak destek oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e destek! Yanındayım!

Wagner, ilerlemesini sürdürürken Rostov şehrini de kuşattı.

Dünya basınının dün geceden beri gözü kulağı Rusya'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip ediyor

Dış politikada uyguladığı politikalarla dünya çapında takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da yaşanan olayları yakından takip ediyor.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vladimir Putin, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam destek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus Lider Vladimir Putin'in adımlarına tam destek verdiğini belirtti.

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