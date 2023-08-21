Doğal ortamda beslenemeyen ayılar, çöplüklere dadandı!

Sarıkamış'ta bozayılar çöplük ayısı oldu. Doğal ortamda beslenmeyen ayılar, çöplükten yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

"TAMAMEN HAYVANLAR ÇÖPLE BESLENMEYE BAŞLADILAR"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan bozayılar, günlük yiyecek ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu ilçe çöplüğünde tedarik ediyor. Yavrularıyla birlikte çöplüğe gelen bozayılar, burada karınlarını doyuruyor. Doğal ortamda yiyecek aramayan bozayılar, çöplerin içerisinde buldukları yiyeceklerle zahmetsiz bir şekilde yiyecek buluyor.

Ayıların yiyeceklerini çöplükten karşıladığını ifade eden vatandaşlar, "İlçe çöplüğüne akşam saatlerinde çok fazla bozayı iniyor. Çöplüğün yanı sıra şehir merkezinde de zaman zaman bozayılara rastlayabiliyoruz. Tamamen hayvanlar çöple beslenmeye alıştılar. Bu da doğal yaşam açısından olumsuz bir durum" dedi.

Sarıkamış'ta günün her saatinde görülebilen bozayılar, neredeyse insanlarla iç içe yaşamaya başladı. Şehir merkezinde yavrularıyla birlikte dolaşan bozayılar, konutların önünde bulunan çöp konteynerlerden de yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Bazı bina ve konutların içerisinde kadar giren bozayılar, doğal olarak değil, direkt hazır yiyeceklerle besleniyor.

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