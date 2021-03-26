Edirne Enez Nüfusu 2020 - 2021 |  Enez İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne Enez Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne Enez nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Enez Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Enez ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde 407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 446 (km²) si Enez ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne Enez nüfusu 10 bin 667 kişidir.

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407,763 kişidir.

Enez İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,667 kişidir.

Enez Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,486 kişidir.

Edirne Enez Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir.

Enez İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,08444 Enlem : 26,08444

Enez İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan Enez ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Enez ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Enez ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020