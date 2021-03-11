Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Edirne Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne nüfusu geçen yıla göre 6 bin 140 kişi azalarak 407 bin 763 kişi oldu ( 2019 yılında Edirne nüfusu 413 bin 903 kişiydi ) . İstanbul ilinde 205 bin 775 erkek, 201 bin 988 kadın yaşamaktadır.

Edirne Alan kodu nedir?

Edirne ilinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Edirne yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Edirne ilinin yüz ölçümü 6145 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 56 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Edirne Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Edirne 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Edirne 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 407763

Edirne 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 205775

Edirne 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 201988

Edirne 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 49

Edirne 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,74 Kişidir.

Edirne 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,91 olduğu görülmektedir.

Edirne 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,95 olduğu görülmektedir.

Edirne 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 729 kişi boşanmıştır.

Edirne 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5421

Edirne 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 301887

Edirne 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 151568

Edirne 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 150319

Edirne 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 105876

Edirne 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 54207

Edirne 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 51669

Edirne 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 67 kişidir.

Edirne 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 210304 Kadın : 203599 Toplam : 413903 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Edirne 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 155254 Kadın : 151210 Toplam : 306464

Edirne 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 55050 Kadın : 52389 Toplam : 107439

Edirne 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 209390 Kadın : 202138 Toplam : 411528 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Edirne 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 152441 Kadın : 147757 Toplam : 411528

Edirne 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 56949 Kadın : 54381 Toplam : 111330

Edirne 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 206342 Kadın : 200513 Toplam : 406855 Nüfus yoğunluğu : 67 kişidir.

Edirne 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 151014 Kadın : 147250 Toplam : 298264

Edirne 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 55328 Kadın : 53263 Toplam : 111330

Edirne 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 203738 Kadın : 197963 Toplam : 401701 Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.

Edirne 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 147295 Kadın : 143428 Toplam : 290723

Edirne 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 56443 Kadın : 54535 Toplam : 110978

Edirne 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 203349 Kadın : 199188 Toplam : 402537 Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.

Edirne 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 145911 Kadın : 143522 Toplam : 289433

Edirne 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 57438 Kadın : 55666 Toplam : 113104