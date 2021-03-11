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Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Edirne nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Edirne nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Edirne ilinin nüfusunun 407 bin 763 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Edirne yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Edirne Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne nüfusu geçen yıla göre 6 bin 140 kişi azalarak 407 bin 763 kişi oldu ( 2019 yılında Edirne nüfusu 413 bin 903 kişiydi ) . İstanbul ilinde 205 bin 775 erkek, 201 bin 988 kadın yaşamaktadır.

Edirne Alan kodu nedir?

Edirne ilinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Edirne yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Edirne ilinin yüz ölçümü 6145 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 56 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Edirne Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?

Edirne 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Edirne 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 407763

Edirne 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 205775  

Edirne 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 201988  

Edirne 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 49

Edirne 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,74 Kişidir.

Edirne 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,91 olduğu görülmektedir.

Edirne 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,95 olduğu görülmektedir.

Edirne 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 729 kişi boşanmıştır.

Edirne 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5421

Edirne 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 301887      

Edirne 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 151568

Edirne 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 150319          

Edirne 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 105876

Edirne 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 54207              

Edirne 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 51669              

Edirne 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 67 kişidir.

Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?

Edirne 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 210304  Kadın : 203599  Toplam : 413903  Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.  

Edirne 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 155254  Kadın : 151210  Toplam : 306464  

Edirne 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 55050  Kadın : 52389  Toplam : 107439  

Edirne 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 209390  Kadın : 202138  Toplam : 411528  Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.  

Edirne 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 152441  Kadın : 147757  Toplam : 411528  

Edirne 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 56949  Kadın : 54381  Toplam : 111330  

Edirne 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 206342  Kadın : 200513  Toplam : 406855  Nüfus yoğunluğu : 67 kişidir.  

Edirne 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 151014  Kadın : 147250  Toplam : 298264  

Edirne 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 55328  Kadın : 53263  Toplam : 111330  

Edirne 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 203738  Kadın : 197963  Toplam : 401701  Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.  

Edirne 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 147295  Kadın : 143428  Toplam : 290723  

Edirne 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 56443  Kadın : 54535  Toplam : 110978  

Edirne 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 203349  Kadın : 199188  Toplam : 402537  Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.  

Edirne 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 145911  Kadın : 143522  Toplam : 289433  

Edirne 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 57438  Kadın : 55666  Toplam : 113104  

 

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