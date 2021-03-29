Edirne Uzunköprü Nüfusu 2020 - 2021 |  Uzunköprü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne Uzunköprü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne Uzunköprü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Uzunköprü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Uzunköprü ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde 407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,214 (km²) si Uzunköprü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne Uzunköprü nüfusu 60 bin 608 kişidir.

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407,763 kişidir.

Uzunköprü İlçe Nüfusu Kaçtır?

60,608 kişidir.

Uzunköprü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

20,873 kişidir.

Edirne Uzunköprü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,9 olarak gerçekleşmiştir.

Uzunköprü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,677693 Enlem : 26,677693

Uzunköprü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan Uzunköprü ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Uzunköprü ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Uzunköprü ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020