Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne Meriç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne Meriç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Meriç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Meriç ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde 407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 390 (km²) si Meriç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne Meriç nüfusu 13 bin 535 kişidir.

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407,763 kişidir.

Meriç İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,535 kişidir.

Meriç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,591 kişidir.

Edirne Meriç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,7 olarak gerçekleşmiştir.

Meriç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,420309 Enlem : 26,420309

Meriç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan Meriç ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Meriç ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Meriç ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020