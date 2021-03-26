KUDÜS TV Frekans Ayarları 2021 - KUDÜS TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Edirne İpsala Nüfusu 2020 - 2021 |  İpsala İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?KOZA TV Frekans Ayarları 2021 - KOZA TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KENT TÜRK Frekans Ayarları 2021 - KENT TÜRK Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL3 Frekans Ayarları 2021 - KANAL3 Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL V Frekans Ayarları 2021 - KANAL V Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL URFA Frekans Ayarları 2021 - KANAL URFA Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?KANAL FIRAT Frekans Ayarları 2021 - KANAL FIRAT Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL B Frekans Ayarları 2021 - KANAL B Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Edirne Meriç nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Edirne Meriç nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Edirne Meriç nüfusunun 13 bin 535 olduğu açıklandı. Haberimizde  Edirne Meriç yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne Meriç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne Meriç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Meriç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Meriç ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde  407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 390 (km²) si Meriç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne Meriç nüfusu 13 bin 535 kişidir.

Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407,763 kişidir.

Meriç İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,535 kişidir.

Meriç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,591 kişidir.

Edirne Meriç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -10,7 olarak gerçekleşmiştir.

Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Meriç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,420309      Enlem :  26,420309

Meriç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan Meriç ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Meriç ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Meriç ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT