Edirne Havsa Nüfusu 2020 - 2021 |  Havsa İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne Havsa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne Havsa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Havsa Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Havsa ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde 407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 602 (km²) si Havsa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne Havsa nüfusu 18 bin 564 kişidir.

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407 bin 763 kişidir.

Havsa İlçe Nüfusu Kaçtır?

18 bin 564 kişidir.

Havsa Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,860 kişidir.

Edirne Havsa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,5 olarak gerçekleşmiştir.

Havsa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,821423 Enlem : 26,821423

Havsa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan Havsa ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Havsa ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Havsa ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020