Edirne İpsala Nüfusu 2020 - 2021 |  İpsala İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne İpsala Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne İpsala nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne İpsala Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İpsala ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde 407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 744 (km²) si İpsala ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne İpsala nüfusu 26 bin 796 kişidir.

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407,763 kişidir.

İpsala İlçe Nüfusu Kaçtır?

26,796 kişidir.

İpsala Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

18,272 kişidir.

Edirne İpsala Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,7 olarak gerçekleşmiştir.

İpsala İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,385 Enlem : 26,385

İpsala İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan İpsala ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

İpsala ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İpsala ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020