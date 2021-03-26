Edirne Lalapaşa Nüfusu 2020 - 2021 |  Lalapaşa İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne Lalapaşa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne Lalapaşa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Lalapaşa Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Lalapaşa ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde 407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 540 (km²) si Lalapaşa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne Lalapaşa nüfusu 6,442 kişidir.

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407 bin 763 kişidir.

Lalapaşa İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,442 kişidir.

Lalapaşa Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,846 kişidir.

Edirne Lalapaşa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22,7 olarak gerçekleşmiştir.

Lalapaşa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,722992 Enlem : 26,722992

Lalapaşa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan Lalapaşa ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Lalapaşa ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Lalapaşa ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020