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Edirne Keşan Nüfusu 2020 - 2021 |  Keşan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Edirne Keşan nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Edirne Keşan nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Edirne Keşan nüfusunun 83 bin 399 olduğu açıklandı. Haberimizde  Edirne Keşan yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Edirne Keşan Nüfusu 2020 - 2021 |  Keşan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Edirne Keşan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Edirne Keşan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Edirne Keşan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Keşan ilçesinin bağlı bulunduğu Edirne ilinde  407 bin 763 kişi yaşamaktadır. Edirne ili 6,145 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,124 (km²) si Keşan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Edirne Keşan nüfusu 83 bin 399 kişidir.

Edirne Keşan Nüfusu 2020 - 2021 |  Keşan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Edirne Toplam Nüfusu Kaçtır?

407,763 kişidir.

Keşan İlçe Nüfusu Kaçtır?

83,399 kişidir.

Keşan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

19,434 kişidir.

Edirne Keşan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  0,3 olarak gerçekleşmiştir.

Edirne Keşan Nüfusu 2020 - 2021 |  Keşan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Keşan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,638344      Enlem :  26,638344

Keşan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Edirne iline bağlı bulunan Keşan ilçesinin telefon alan kodu 0 284 şeklinde başlamaktadır.

Keşan ilçesinin bağlı olduğu Edirne İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Keşan ilçesinin bağlı olduğu il olan Edirne ilinin plaka kodu 22 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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