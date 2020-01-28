Elazığ'da deprem anından görüntüler ortaya çıktı
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Elazığ'da vatandaşların çok sayıda bulunduğu Köfteciler Sokağında kaydedilen görüntülerde vatandaşların yaşadığı panikle etrafa koşması görülüyor.
Türkiye'nin deprem gerçeğiyle acı şekilde yüzleştiği Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin MOBESE kayıtları tarafından kayıt edilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, merkez Köfteciler Sokak'taki esnaf ile yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntı ile hızla lokanta ve iş yerlerinden kaçtığı görülüyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaydedilen bir başka görüntüde ise yaya ve sürücülerin hissedilen sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve bir binanın yıkıldığı, yıkılan binanın enkazından yükselen duman ve tozun caddeyi kaplaması yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak 2020 günü 20.55’de meydana gelen 6,8’lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiği belirtildi.
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