Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler

Günlerdir İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma binlerce ölüme neden olurken, Gazze halkı elektriksiz, susuz bırakıldı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar da bu sefer ellerini Filistin'deki mazlum halk için semaya kaldırarak dua etti.

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Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler

İsrail tarafından bombardıman altına alınan Filistin için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaş sabah namazında dua etti.

Günlerdir İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma binlerce ölüme neden olurken, Gazze halkı elektriksiz, susuz bırakıldı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar da bu sefer ellerini Filistin'deki mazlum halk için semaya kaldırarak dua etti.

Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler

Program'a Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kerim Bulut, Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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