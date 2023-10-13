Faciayı kıl payı atlattı! Lastiği patlayan tır otoyolda karşı şeride geçti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde palsan kasası yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Ekipler tarafından yol bir süre trafiğe kapatıldı.

TIR ŞÖFÖRÜ FACİADIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Kaza, sabah saatlerinde Isparta'nın Eğirdir ilçesi Birinci sahil yolu Dr. İsa Köklü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Isparta istikametine seyir halinde olan 32 ACB 196 plakalı Adem E. hakimiyetindeki palsan kasası yüklü tır lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve yol yardım ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından Isparta - Konya yolu, Konya istikametine geçici olarak kapatıldı. Yol yardım ekipleri tarafından tırın lastiği değiştirilirken, geçici olarak trafiğe kapanan yol tekrardan açıldı.

Öte yandan, meydana gelen kazada şans eseri yaralananın olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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