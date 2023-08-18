Freni boşalan kamyonet sürücüsünün feci sonu! Cesedi duvara yapıştı!

Ankara'nın Mamak ilçesinde freni boşalan nakliyat kamyonetin binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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Freni boşalan kamyonet sürücüsünün feci sonu! Cesedi duvara yapıştı!

Ankara'nın Mamak ilçesinde freni boşalan nakliyat kamyonetin binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1778 Sokak'taki yokuşta 06 AN 8569 plakalı Haydar Şentürk (63) idaresindeki eşya yüklü kamyonetin freni boşaldı. Sokağın başındaki yokuştan aşağıya doğru ilerleyen kamyonetin sürücüsü, iddialara göre aracın hakimiyetini kaybetti ve iki sokağın kesiştiği noktadaki Hira Apartmanı'nın giriş katına çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın giriş katında bulunan dairenin duvarının bir kısmı yıkılırken, sürücü araçta sıkıştı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Freni boşalan kamyonet sürücüsünün feci sonu!

Şentürk'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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