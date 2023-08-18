Akaryakıt zamları tercih değiştirdi! Elektrikli bisiklet siparişleri yüzde 113 artışla ikiye katlandı

Hepsiburada verilerine göre, son iki ayda elektrikli bisiklet siparişleri yüzde 113 artışla ikiye katlandı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, elektrikli bisiklet ve scooter siparişlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Hepsiburada'nın verilerine göre Nisan ve Mayıs aylarına kıyasla, Haziran ve Temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde yüzde 113'lük büyük bir artış kaydedildi. Aynı dönemde elektrikli scooter siparişleri ise yüzde 31 oranında yükseldi.

Çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki bu büyük artış, kullanıcıların sürdürülebilir ve verimli seyahat yöntemlerine yönelik tercihlerindeki değişimi yansıtıyor. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle bütçe dostu birer alternatif olarak öne çıkan elektrikli bisikletler ve scooterlar, şehir içinde daha temiz ve pratik bir şekilde hareket etme olanağı sunuyor.

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